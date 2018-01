Undskyld fra en frygtelig kvinde

Instruktøren Christian Tafdrup går ind i det nye år med blå mærker, da både moderne og konventionelle feminister i sidste halvdel af december har taget sig tid til at tæske ham i pressen og på sociale medier. Tafdrup beskyldes for at generalisere med sit kvindebillede, gøre mænd til handlingslammet kødkvæg, hvis han da ikke decideret beskyldes for rent kvindehad. Alt sammen fordi han har instrueret filmen »En Frygtelig Kvinde«, der anskueliggør et ungt pars romantiske deroute. Problemet med feministtævene er bare, at Tafdrup nok har ret.

De ting, det gør allermest ondt at blive konfronteret med, er som regel de ting, man godt ved i forvejen, men som man forsøger at ignorere, fortrænge eller forsvare. Det kan være kommentarer til vægtforøgelse, manglende anstrengelser på arbejdspladsen eller en partner, der forlader reden. Man vidste godt selv, at det ville komme, så man har allerede skrevet både forsvars- og angrebstalen og venter i ængstelighed på, at chefen eller kæresten kalder til samtale.

På samme måde har Tafdrup med sin nye film kaldt kvinder til samtale, og selvretfærdige feminister svarer igen. Og det er en konfliktfyldt dagsorden, vi kvinder skal igennem, skal vi tro »En Frygtelig Kvinde«. Desværre har en del af os selv bidraget til, at det er kommet så vidt. Blandt andet mig selv.

Til illustration vil jeg bruge en avocado-modningsanalogi: Vi ved, at stenhårde avocadoer kan modnes på to-tre dage, hvis vi lægger et modent æble blandt dem.

På samme måde har kvinder det med at vælge mænd, der simpelthen ikke er spiseklar endnu, fordi de ved, at de bare kan smide et æble oven i nettet. Det må man godt med frugt og grønt, men det er virkelig frygteligt nedværdigende for de implicerede, når det handler om mennesker. Især de få gange, det lykkes for æblekvinderne. Det ender som regel i en ujævnbyrdig rodebunke af Gant-skjorter, hjemmeaftener og parmiddage.

For mit eget vedkommende kan jeg anerkende Tafdrups pointer om kvinders kontrolproblem hele vejen rundt. Det vil sige, at jeg både har opført mig utilstedeligt i et forhold med en stakkels mand, men også at jeg har kammerater, der temmelig ofte behandles som børn med fuldskæg, snarere end jævnbyrdige voksne.

Dertil kommer, at jeg har veninder, som kan finde på at opføre sig som den kvindelige hovedrolle i »En Frygtelig Kvinde«, men det er nok kun et spørgsmål om tid, før venskaberne ophører, især efter denne klumme. For disse æblekvinder ved jo godt, som ovenover anført, at de er frygtelige. De kan bare ikke lade være med at tvangsmodne deres avocadomænd.

Nej, vi kan ikke.

Alt skal tryktestes

Og nej – det er ikke alle kvinder, der ikke kan lade deres kærester være i fred. Det skal man altid huske at sige, selv om det burde være indlysende. Men forholdsvis mange, voksne kvinder opfatter for eksempel de interesser og det udseende, deres kæreste har, som et forslag, når de møder ham.

Derfor skal både tøjstil, kammerater og tid brugt på computerspil tryktestes, når først begge navne står på postkassen. Vi kvinder har altså en tendens til at ændre på det, som vi faktisk blev forelsket i.

Men med tvangsmodningen ryger respekten og holdånden, når vi endelig har presset vores kæreste ned i en lyseblå skjorte og udstyret ham med viden om vin og fraværet af hans gamle venner. For så gider vi ham nemlig ikke mere. Og hvis vi gør, så gider han ikke os.