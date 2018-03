Masseovervågning og tvangsterapi er velfærdsgoder

Socialdemokratiet og DF vil gerne tvinge skilsmisseforældre til at modtage mindst én times rådgivning om deres samarbejde om børnene efter endt ægteskab. Samme partier ser også gerne, at småbørnsfamilier generelt kan masseovervåges, profileres og pointtildeles af deres kommune, hvis deres boligforhold, tilknytning til arbejdsmarkedet, sygdom, etnicitet, herkomst eller relevante forhold i øvrigt taler for det. ”Et velfærdsgode på niveau med et besøg af en sundhedsplejerske, som selv velfungerende børnefamilier får”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil om skilsmisserådgivningen. ”Vi vil opspore udsatte børn tidligere, end man gør i dag” siger børne- og socialminister, Mai Mercado om masseovervågningen. Ja, men så mangler vi vel nærmest kun en fremtidskonsulent, der kan rådgive os før, vi vælger at få børn med hinanden. Først da vil den alvidende, statslige bidering være sluttet.

Det skal åbenbart være skræmmende nemt at være danske forældre. Nemt, fordi nybagte, danske mødre og fædre kan vide sig sikre på, at de ikke er de eneste, der har fået et barn, men at staten også indfinder sig på fødeafsnittet efter endte presseveer. En stor, magtfuld forælder, der med al ivrighed søger at tage vare på den lille, nye borger på bedste, profilerende vis. Skræmmende, fordi det nu skal ske gennem masseovervågning af børnefamilier, hvis det står til S og DF med Mai Mercado i spidsen. Mercado kan dog ikke kommentere for meget på det nye forslag, da den endelige model ikke foreligger endnu. På den måde er det også spændende lidt endnu, om Danmark skal udfordre internationale og nationale regler, der varetager retten til privatliv, på ryggen af tusinder af børnefamiliers afmagt.

Forslaget, der i sit potentiale og eventuelle anvendelse er en bivirkning af ghettoplanen og den nye datalov, der ventes 25. maj, er så indgribende, som det nærmest ikke er set før. Det er dybt alarmerende, at et forslag i dets anledning og efterfølgende virkning er så ukonkret, når det samtidig masseprofilerer de mange i forsøget på at finde de få. Dog er det ikke kun forbeholdt Mercado med S og DF i ryggen af skyde gråspurve med kanonkugler. Vi husker alle sammen et maskeringsforbud, der var beregnet til at ramme mindre end 200 kvinder på landsplan, men egnet til at flå halstørklædet ned under hagen på de mange, der eksempelvis var på cykel i frostvejr.

Om tvungen rådgivning i en hektisk periode af ens liv er et velfærdsgode, kan nok diskuteres. Jeg kender en del nybagte og lidt ældre mødre, der sagtens kunne have undværet deres sundhedsplejerske eller decideret følte sig irriterede eller stressede over hendes ankomst i hjemmet, der forståeligt nok lod en del tilbage at ønske på oprydningsfronten. Men at staten skal blande sig igen under afviklingen af et forhold med børn i, det er virkelig gak-gak. “Det forpligter at indgå i et ægteskab og det forpligter også at gå ud af det”. Ja, men da i alle guders navn ikke en forpligtelse, der angår staten. Den angår to mennesker alene.

Forældre, der har det svært med hinanden eller at prioritere børnenes behov efter endt ægteskab, har det med at indfinde sig i Statsamtet relativt hurtigt alligevel. Her kan de benytte al den rådgivning, mediation og konflikthåndtering, der allerede er tilgængeligt for dem, der har behovet. Dem, der ikke indfinder sig, har som regel åndnærværelse nok til at samtale om deres børns videre liv og velfærd. Præcis ligesom de havde åndsnærværelse nok, da de fik dem og opdragede dem og ikke var en aktiv del af det sociale sikkerhedsnet. At mennesker, der også er forældre, vælger at gå fra hinanden, skaber ikke automatisk et nyt behov for indblanding fra staten. Det skaber i langt højere grad et behov for rødvin, ro og refleksion.

Efter de forskellige forslag og udviklinger at dømme, så er det nok kun et spørgsmål om tid, før vi vil se de offentlige stillingsopslag, der averterer efter mænd og kvinder, for hvem det er naturligt at have en holdning til andre menneskers private valg, samvær, sundhed og generelle gøren og laden. Den kommende fremtidskonsulent får sikkert til opgave at tage turen fra sit hæve/sænkebord og ud til samlevende borgere, der spekulerer i børn og ægteskab.

”Er I sikre på, at I kan holde hinanden ud?”

“Hvad nu hvis I bliver uvenner?”

“Dorthe vil jo se Luksusfælden konstant og du vil læse Proust; formår I at blive gamle sammen?”

“Jeg spørger mest fordi, hvis I får børn, så er det vigtigt, at I overholder aftaler hos tandlægen og ikke lægger jer syge for ofte. Det påvirker nemlig jeres pointbalance – den skal I lige huske på”

“Også i forhold til at du, José, jo ikke ligefrem udstråler Ib Mossin og kolonihave”

Herefter kan Dorthe og José så overveje, om de orker et ægteskab med både børn, tøjvask og den danske stat. Og hvis de gør, så vil ringen være sluttet. Og det vil det enkelte menneskes frihed under ansvar så også. Men som en af forslagsstillerne til denne samkøring af data mellem kommunerne præciserede i Politiken så ”helliger målet midlet”. Og det tror jeg da nok vi danskere, altså som det overvågede flertal, vil kunne erklære os enige i. Og hvis vi stritter imod, kan vi nok regne med, at der kommer et ”statsligt velfærdsgode” og ringer på vores dør i fremtiden. For de fås skyld, selvfølgelig.