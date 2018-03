Skik følge eller land butterfly

Integration er at tilegne sig en forståelse for de givne, samfundsmekaniske processer, der både hviler på hinanden og forudsætter et funktionelt, jævnbyrdigt fællesskab for dem, der deltager i det. Forståelsen og alternative fortolkninger af begrebet er dog ved at udvande hensigten med samme begreb. Og det er igen ved hjælp af klorvand, vores fællesskab og frihed skal druknes langsomt. I den bedste, alternative mening og med Københavns kultur-og fritidsborgmester som bademester.

Samfundsønsket om at danskere med en mellemøstlig kultur – og kønsforståelse vil lade sig integrere, har aldrig været større. Danmark taler næsten ikke om andet. Selv fredag aften på DR i bedste sendetid, sniger ønsket om et harmonisk land med plads til forskellighed og individuel frihed sig med på scenen. Problemet er bare, at med forslag som kønsopdelt svømning, lægger vi os på knæ ved det helt forkerte alter. Segregation – altså dét at adskille eller opdele noget – er nemlig det stikmodsatte af integration. Og det skal vi hverken bede om eller ønske os.

Derfor skriger det også til himlen og hvem end, der måtte sidde deroppe, at kultur – og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, vil motivere unge kvinder og piger med anden etnisk baggrund end dansk til at forstå vigtigheden af et fællesskab, og den jævnbyrdige deltagelse deri, ved at oprette et parallelt, lukket fællesskab for dem. Jeg mener faktisk, det er at tørre bagdel i den kæmpe opgave, det er, at lære børn og unge af indvandrere eller efterkommere, hvad det vil sige at bo og leve i Danmark. En opgave en del af de unges forældre statistisk har problemer med at løfte selv.

Konsekvenspædagogikken skal simpelthen i direkte anvendelse på den slags. Det skulle den selvfølgelig allerede have været, da en liberal regering lovgav om folks påklædning for at ramme de ca. 200 kvinder, der næppe er spurtet ud på arbejdsmarkedet og har taget vestlige værdier til sig endnu. Både ”maskeringsforbuddet” og et forslag om kønsopdelt svømning kan nemlig undgås, simpelthen ved at respektere individets og fællesskabets rettigheder ligeligt.

Sådan her: hvis du vil dække dit ansigt til, er det tip top med samfundsfællesskabet. Du skal ikke tvinges til at deltage i et omfang, du ikke vil. Men så må du også bære de udfordringer, dit valg skaber for dig. Eksempelvis i sociale sammenhænge, særdeleshed i ansættelsessammenhænge. Og hvad der ellers kan isoleres af direkte afledte konsekvenser for dig selv ved det valg, du træffer og som alene berører dig.

Samme pædagogik kan anvendes på badeballaden.

Sådan her: hvis du ikke kan bade i en offentlig svømmehal med andre mennesker, der ikke stiller krav til netop dit fravær på grund af dit køn, er det tip top med samfundsfællesskabet. Så må du simpelthen lade være at befinde dig i en offentlig svømmehal, hvis dine eller dine forældres præferencer skaber særbehov, der udelukker andre mennesker fra den del af offentligheden, du – eller I – stiller særkrav til. Du kan altså stille særkrav til sig selv – for eksempel kan du vælge, at du ikke må bære en badedragt. Eller autoriteter i dit liv kan vælge det for dig og det er synd. Men du kan ikke omdanne dine private valg til regler, der påvirker resten af fællesskabet. Du må selv bære konsekvensen af dine valg.

Det er en underlig barnelære at bidrage til fra kommunalt regi i et land, der elsker at tale om ligestilling og kvinderettigheder. Men det er altså ikke muligt, heller ikke for kultur- og fritidsborgmesteren, at elske individets præferencer så højt, at han uden videre kan tage fællesskabets sammenhængskraft til indtægt i samme ombæring. Børn og unges kroppe er ikke farlige eller forkerte på nogen som helst måde. Uanset om barnet hedder Fatma eller Sofie, er barnet aseksuelt og har ret til en sekundær socialisering, der foregår i en refleksion af den verden, barnet kan forvente efterfølgende i sit videre liv. Hvad den unge kvinde angår, har har om nogen endnu bedre af at se andre kroppe end sin egen. (Indsæt selv alle argumenter om kroppe, diversitet og selvopfattelser, der nogensinde er skrevet til unge kvinder, der kæmper med at føle sig forkerte).

Det er afslutningsvist også et virkelig underligt signal at sende til en gruppe af befolkningen og til den resterende del af os. Altså at Københavns Kommune ønsker at særbehandle nogle borgere ekstensivt på baggrund af en kulturel forståelse af kvinder, vi i alle andre henseender søger at modvirke. Integration er, når et mindretal indlemmes i flertallets orden. Det er altså ikke at adlyde mindretallets præferencer. De største fejl begås ofte i den bedste mening og jeg er helt sikker på, at Niko Grünfeld mener det godt. Desværre tager det funktionelle, jævnbyrdige samfund vand ind i forsøget.