Kan “rigtige drenge” ikke krænkes, Asger Aamund?

På nyhedssitet Dagens.dk, kunne man den 28. marts læse historien om, at en amerikansk lærerinde var tiltalt for seksuelle overgreb på en 13-årig, mandlig elev. Ifølge den 13-årige skoleelev, skulle den 27-årige lærerinde have udført oralsex på ham, haft sex med ham 3 gange og sendt både beskeder og billeder med seksuelt indhold til ham. Dagens.dk holdte sig naturligvis ikke for god til at publicere historien under rubrikken “27-årig lærerinde anholdt: suttede den af på 13-årig elev i klasseværelse”. En rubrik, der i sit frisprog allerede er problematisk, da den i det tilfælde, kønsrollerne i overgrebet havde været omvendt, formentlig ikke havde lydt “27-årig lærer anholdt; slikkede den af på 13-årig kvindelig elev i klasseværelse”.

Overgrebsklimaet har ændret sig væsentligt de sidste uger alene. De mange vidnesbyrd fra filmbranchen i 70’erne, der kom frem i Politikens historie og som retteligt skabte fokus og harme har yderligere bidraget til forståelsen af, at overgreb mod børn ikke udelukkende producerer kvindelige ofre, men også mandlige. Denne skribent sad selv i et TV 2 News studie samme eftermiddag som historien blev udgivet på Politiken og skulle forholde sig til de helt nye indslag om ofrene og deres historie i samme aftens dokumentarfilm. Men vi i panelet skulle også forholde os til den producer, der tonede frem på skærmen fra TV 2’s fjernstudie og skulle forsøge at finde hoved og hale i hans egen udmelding fra Politiken, der fik de fleste af os på stikkerne; “Det har bare været et overgreb, ikke? Det er jo ikke noget, der har gjort ondt. De er ikke blevet slået eller tvunget”.

Jeg forsøger ikke at gøre producer, Steen Herdels, udtalelse, som han senere har modereret, repræsentativ for en gængs holdning. Men absurditeten i den består og det var tilsvarende svært at sidde stille i studiet, imens en dygtig vært interviewede Steen Herdel og vi andre i panelet holdt vejret. Udtrykket “det var en anden tid dengang” er senere blevet til en yderligere absurd, næsten komisk måde at udstille det vanvittige i, at virkeligheden ved seksuelle overgreb mod børn skulle kunne affejes med en kalender eller en forklaring om, at en daværende, voksen fornemmelse af børns robusthed halvvejs legitimerede et overgreb. Misbrugte børn bliver til ødelagte voksne uanset i hvilken tidsalder, overgrebene har fundet sted. Jeg mangler endnu at læse et vidnesbyrd, der konkluderer, at et ujævnbyrdigt, seksuelt forhold mellem et barn og en voksen ikke kostede mindst den ene af parterne meget dyrt.

Derfor undrer det mig enormt, at en mand, jeg ellers beundrer for både hans samfundsindsigt og håndfaste måde at sende budskaber ud i verden på, den 31. marts på Facebook linker til Dagens.dk og historien om seksuelle overgreb på en elev i 6. klasse med teksten “Da jeg var 13 år, drømte jeg dag og nat om at få sådan en lærerinde”. Om Asger Aamund virkelig har drømt om at modtage oralsex af en voksen kvinde, da han var barn, kan jeg naturligvis ikke afvise. Men det er meget problematisk, at så fremtrædende og respekteret en samfundsstemme botaniserer i fortællingen om, at drenge – uanset alder – bare vil én ting. Også uanset om midlerne til denne ene ting tilhører en voksen eller en autoritet, der ganske enkelt gør sig skyldig i pædofili og overgreb på en mindreårig dreng, skulle det foregå.

Er du helt sikker på den opdatering, Asger Aamund? For jeg tror, du bidrager til den – heldigvis aftagende opfattelse – at drenge ikke kan krænkes af kvinder, simpelthen fordi de er drenge og kommende, voksne mænd. Som jo bare vil én ting. Uanset om man er en dreng eller en pige, skal man som barn ikke belemres med seksuelle oplevelser med voksne, der ikke kan kende forskel på en jævnbyrdig relation og et overgreb. Derfor skal voksne, særligt dem mange af os i reglen lytter til, være forsigtige med at sætte komiske rammer om seksuelle overgreb på børn, desuagtet barnets køn. Hvis børn har en seksualitet er jeg sikker på, den ikke skal blandes sammen med den voksne udgave af seksualitet, ligesom vi også må have en virkelighed, hvor vi ikke laver kønsklassisk komik over en 13-årig dreng, der “var så heldig at få et blowjob af en ung kvinde”. Den er ikke god, det er den altså ikke, vel?

Så kære Asger Aamund – vi er vant til at lytte til dig, for du har i reglen gode og underbyggede betragtninger og holdninger til samfundets emner. Let’s keep it that way.