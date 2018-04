VLAK er ikke selv bedre end S-udspil

Både oppositionen og regeringen har, desuagtet divergerende ideologier, erkendt, at omkring 20 års forfejlet bolig- og socialpolitik, når det kommer til integration af nye danskere, har slået fejl. Derfor har danskerne på det seneste kunne forholde sig til udspil til en ny udlændingepolitik fra alle grupperinger på Slotsholmen; den ene mere konsekvent og skærpende, end den anden. Senest har Socialdemokratiets udspil til en ny, dansk udlændingepolitik fået jurister i diverse departementer på dupperne, da et af S-anbringenderne var, at alle flygtninge og indvandrere enten skal være under uddannelse eller være beskæftiget 37 timer om ugen, hvis de fortsat vil gøre sig berettiget til økonomiske ydelser fra det offentlige.

Uanset om man befinder sig i regeringen, oppositionen eller er DF, løber man stærkt i disse måneder. Alle vil nå først hen til kontakten, der skal kaste et tiltrængt lys over land og gøre op med en indvandrervirkelighed, der må betegnes som rasende ulykkelig og meget mørk. Som bekendt har Socialdemokratiet også meldt sig på banen, men de skal forvente løbesår, for der er flere om buddet, når der kommer til at trykke knappen helt ind i væggen og muligvis ud på den anden side af murværket.

Alle vil de være konsekvente, klare i spyttet og stråle af opgør med forfejlet integration. Problemet er bare, at VLAK har positioneret sig enormt ringe, når det kommer til at kritisere udspil, der måske eller måske ikke udfordrer nationale eller internationale regler om diskrimination og i hvert fald udspil, der ikke tager højde for individets præferencer.

Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et notat, som Berlingske er kommet i besiddelse af, meldt ud, at Socialdemokratiets udspil, og herunder 37-timerskravet om fuldtidsaktivering, skulle være i strid med de europæiske menneskerettigheder.

Fordi:

”Forslaget vil indebære forskelsbehandling på baggrund af ydelsesmodtagernes oprindelse”.

Notatet forsyner os yderligere med ordene:

”En sådan forskelsbehandling på baggrund af oprindelse kan efter reglerne kun være berettiget, hvis der er tale om »et anerkendelsesværdigt formål« og »proportionalitet mellem det anvendte middel og det formål, der forfølges”.

Naturligvis kan man botanisere i, om regeringen med deres respektive departementer spænder ben for oppositionens udspil på vej hen til den føromtalte knap, fordi man som liberal regering for tiden er dybt kritiseret for en meget lidt liberal lovgivning på flygtninge- og indvandrerområdet. Herunder et ”maskeringsforbud” og et forslag fra Ghettoudspillet om dobbeltstraf i områder, der primært huser danskere med indvandrerbaggrund. At idéen om at politimestre efter egen vurdering kan etablere strafzoner i deres område, der de facto gør op med begrebet ”lighed for loven” eller at dobbeltstraffen kan medvirke til nye, foretrukne og ”billigere” områder at begå kriminalitet i, virker som en plan fra et Anders And-blad, det er én ting.

Noget andet er, at det da om noget er egnet til at diskriminere en bestemt gruppe af befolkningen, når den samme forbrydelse takseres dobbelt så hårdt i Københavns Nordvest-kvarter, som den gør på Lolland. Men det har det nuværende departement under Søren Pape altså ikke kunne tolke ud af Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 14, som er den artikel, der ligger til grund for samme departements modstand mod S-udspillets krav om 37 timers fuldtidsaktivitet.

Artiklen lyder:

Forbud mod diskriminering

Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Kort sagt – artikel 14 hjemler lighed for loven uanset hvor, man er fra eller hvor, man bor. Jeg forstår, at denne del af ghettoudspillet var ment som en opdæmning for den koncentration af kriminalitet, der begås i og omkring ghettomiljøer. Problemet er bare, at det strider mod internationale konventioner, når en gruppe af befolkningen er særligt disponeret for at modtage skærpede straffe i modsætning resten af befolkningen.

Hvis jeg har forstået Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ret, så mener de, at de regler, der finder anvendelse på alle slags modtagere af danske, offentlige ydelser, også skal gælde flygtninge og indvandrere. Og hvem er så helt præcist diskrimineret? Et andet aspekt, der angribes, er økonomien. Det bliver dyrt at aktivere op mod 30.000 mennesker. Meldingen fra Troels Lund Poulsen var til dette i Berlingske:

”Socialdemokratiet skylder at forklare, hvorfor man er kommet med et forlag til halvanden milliarder kroner, som man intet ved om, hvorvidt det vil have en effekt eller ej. Bringer det ikke folk tættere på arbejdsmarkedet, så er det ikke noget, man i min verden bør ofre en eneste krone på”.

Det er en problematisk kommentar til den overførselspolitik, VLAK selv plæderer for; at aktivering og konsekvenser, i form af formindskede ydelser til modtagere af offentlige ydelser, virker. DF er naturligvis ikke imponerede over 37-timerskravet, for de ser gerne, at de samme 30.000 personer slet ikke aktiveres, men derimod sendes hjem; en anden form for løb mod kontakten, der dog kan betyde andre, juridiske benspænd.

VLAK skal endelig kritisere det utopiske i, at S-udspillet også indbefatter aftaler med land(e), der skal lægge jord til et modtagecenter for de asylsøgere, der venter på at få deres sag behandlet. En form fra asyl outsourcing. Aftaler, der ikke eksisterer endnu og som svært kommer til at eksistere, da motivationen til at opholde sig i et land uden for Europa, imens man venter på en afvisning, kan ligge på et meget lille sted. Endelig – det manglede da bare.

Men regeringen skal ikke vifte med papirer om diskrimination fra embedsværket, når de selv får banesår fra oppositionen. Slet ikke når samme embedsværk har lagt timer i et maskeringsforbud og et ghettoudspil, der i langt højere grad udfordrer både liberale grundholdninger og måske internationale konventioner.